Les surprises de l'Opgi de Dar el Beïda

Prenant exemple sur les impôts locaux qui ont multiplié par deux la facture annuelle en décembre dernier, les services de l'Opgi de Dar el Beïda n'ont pas trouvé mieux que d'appliquer une augmentation de 100% des charges, alors que nombreux sont les usagers qui se plaignent des conditions dans lesquelles les femmes de ménage effectuent réellement leur travail, à raison d'un passage hebdomadaire, vite fait, mal fait. Jusque-là, la pilule passe quand bien même elle est amère pour beaucoup de locataires qui parviennent difficilement à joindre les deux bouts. Mais le comble, c'est lorsque par une simple lettre adressée par le DG à ses antennes communales, il est exigé dans la plus stricte «intimité du service», une rétroactivité de la mesure, en date du 15. 3. 2017, de sorte que les locataires qui se présentent pour régler la somme indiquée sur la convocation ont la désagréable surprise de se voir réclamer le triple et parfois le quadruple, quand il s'agit de gens habitués à payer trois ou six mois par avance. Une drôle de façon de remercier tous ceux qui font l'effort, non pas d'être à jour, mais de faciliter le travail de l'organisme (paperasse, mobilisation des agents...) en réglant parfois une année à l'avance. De quoi donner à réfléchir.