Mennel Ibtissem s'attire les foudres de l'extrême droite

L'extrême-droite française et ses relais médiatiques s'acharnent avec une férocité éprouvée contre une chanteuse musulmane, Mennel Ibtissem, qui a arrêté son parcours à mi-chemin dans l'émission télévisée de divertissement «The Voice». La jeune chanteuse, qui possède quatre nationalités (algérienne, marocaine, syrienne et turque) est le symbole même de la tolérance. Raison pour laquelle l'extrême-droite l'accuse d'islamisme parce qu'elle porte un foulard et qu'elle a infirmé un mensonge d'Etat. Accusée d'apologie du terrorisme pour l'attentat de Nice, suite à un message posté sur les réseaux sociaux, elle avait juste dénoncé la propension des médias français à montrer diabolisée la communauté musulmane et elle avait contesté l'attribution de l'attentat à la nébuleuse islamiste. On a su, peu après, que le Tunisien qui avait foncé sur la foule à Nice, à bord d'un camion, faisant des dizaines de morts et de blessés sans distinction - dont plusieurs musulmans -, n'avait aucun lien avec Daesh ou Al-Qaïda et qu'il était connu de tous pour ses moeurs débridées. Le ministre de l'Intérieur avait justifié la campagne et l'amalgame en évoquant une «radicalisation rapide»...