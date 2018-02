Une conférence de haut niveau sur le Sahel à Bruxelles fin février

Une conférence de haut niveau sur le Sahel, destinée à renforcer le soutien international, notamment financier à la force conjointe G5 Sahel se tiendra le 23 février prochain au siège de la Commission européenne à Bruxelles, a annoncé vendredi dernier l'institution européenne. La conférence, coprésidée par l'Union européenne (UE), les Nations unies, l'Union africaine (UA) et le G5 Sahel, «mettra l'accent sur le renforcement du soutien international dont ont tant besoin les pays africains du Sahel dans les domaines de la sécurité et du développement, notamment par l'intermédiaire de la force conjointe du G5 Sahel», a expliqué l'Exécutif européen dans un communiqué. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE et des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger) ainsi que des représentants à haut niveau d'autres pays participeront à cette conférence.