Le palais des Raïs en danger!

La section syndicale du centre Art et culture de Bab El Oued a dénoncé, dans un écrit parvenu à notre rédaction, la décision prise par le wali d'Alger de détruire un mur d'enceinte protégeant le palais des Raïs, aussi appelé Bastion 23 et qui fait partie des plus importants monuments historiques de la ville d'Alger. Les contestataires de cette décision estiment que le site qui est l'un des derniers vestiges de l'époque ottomane, vient d'être privé d'une protection nécessaire qui met en danger le monument et l'expose à la dévastation et au pillage.

Les travailleurs du centre d'Art et culture appellent à revoir rapidement cette décision afin de protéger la mémoire collective et cet héritage qui atteste du prolongement de la Médina d'El Djazaïr jusqu'à la mer, aux XVIe-XIXe siècles.