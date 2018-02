Les écolos s'intéressent à la gestion des déchets ménagers

Le Forum algérien des droits de l'homme et l'environnement (Fadhe) organise ce jeudi le premier séminaire national sur le thème «la collecte des déchets ménagers entre la responsabilité de la commune, le secteur privé et la société civile». La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, le wali d'Alger ainsi que des directeurs d'organismes publics comme l'Ansej sont invités à cette rencontre où plusieurs spécialistes et experts devront intervenir. Des conférences portant sur «le développement durable et les politiques publiques», sur «le recyclage et la valorisation des déchets» ou encore sur «les déchets et les énergies renouvelables» vont être présentées.