Nicolas Sarkozy: "J'aurais aimé naître à Alger"

L'ancien président français Nicolas Sarkozy a dérouté son monde lors d'une «banale» émission de télévision sur une chaîne publique pas très suivie par le public français. Il a, contre tout attente, affirmé avoir «aimé naître en Afrique du Nord», faisant allusion à l'Algérie car il a fait cette déclaration en parlant de l'écrivain Albert Camus. Sarkozy s'exprimait à l'émission littéraire «Livres & Vous», de la Chaîne parlementaire (LCP). L'ancien président des Républicains a évoqué non sans passion les plages d'Alger et les villes du Maghreb, «blanches» et «écrasées par le soleil». C'est la première fois que Nicolas Sarkozy fait part de son attachement à l'Afrique du Nord avec une certaine sincérité.