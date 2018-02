Trump veut privatiser la Station spatiale internationale

Alors qu'en Algérie le partenariat public-privé fait l'objet d'une âpre polémique, aux USA on semble ne pas avoir le souci du bien public. Et pour cause, la Station spatiale internationale ISS, serait en passe de devenir une entreprise privée selon les souhaits de la Maison-Blanche révélés dimanche par le journal américain, Washington Post.

La Maison-Blanche a fait part de sa volonté de ne plus financer le coûteux programme de la Nasa d'ici quelques années, a révélé dimanche dernier le Washington Post. L'objectif est de privatiser l'ISS, une station spatiale placée en orbite terrestre basse, pilotée par l'agence spatiale américaine et développée conjointement avec l'agence spatiale russe.

«La décision de mettre fin au soutien fédéral direct pour l'ISS en 2025 ne signifie pas que la plate-forme elle-même sera retirée de l'orbite à ce moment-là, il est possible que l'industrie puisse continuer à faire fonctionner certains éléments ou capacités de l'ISS dans le cadre d'une future plate-forme commerciale», peut-on lire dans un document interne de la Nasa dont le quotidien a eu connaissance.