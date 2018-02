Wiko lance sa 1ère usine d'assemblage de smartphones en Algérie

La marque marseillaise de smartphones «Wiko» lance sa 1ére usine d'assemblage de smartphones en Algérie et la deuxième dans le monde, une première en Afrique.

Selon Alg24, Wiko a choisi Sacomi Electronics pour fabriquer localement ses smartphones. L'usine de fabrication de smartphones de Sacomi à Draria va créer plus de 100 emplois directs. La marque a déclaré que c'est sa première usine de montage en Afrique, et que la marque va produire environ 1 million de smartphones par an en Algérie.