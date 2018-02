Des couches bébés à plus de 500 000 nouveau-nés

Une caravane de Solidarité Bimbies va distribuer plus de 500.000 couches bébés à travers tout le territoire national. L'opération sera menée avec la collaboration de l'association Wissal qui oeuvre dans l'humanitaire en mettant en place des programmes d'aide à l'enfance, aux femmes en détresse, aux familles démunies, aux orphelins, et aux handicapés. Cette opération rentre dans le cadre de l'engagement sociétal du groupe Faderco en général et de sa marque Bimbies en particulier. Bimbies est l'une des marques phares du groupe Faderco créé en 2009, elle propose une large gamme de produits destinés à prendre soin du bébé dès sa naissance et est certifiée «Dermatest».