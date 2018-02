La première radio numérique expérimentale lancée

La Télédiffusion d'Algérie (TDA) a lancé hier la première station pilote TDA à Tamentfoust, dédiée à la radio numérique terrestre en mode T-DAB+, a annoncé l'entreprise dans un communiqué. «Le lancement officiel de cette station pilote de 600Watts coïncidera avec la Journée mondiale de la radio et contribuera à la maîtrise par TDA de cette technologie de dernière génération», a indiqué la TDA. Le lancement de la station permettra notamment d'assurer la migration de la diffusion de la radio analogique FM à la radio numérique terrestre (RNT). La station de Tamentfoust utilisera la norme T-DAB+ (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) «qui est la dernière version numérique de la FM», précise la TDA. La diffusion de la radio numérique permettra notamment aux auditeurs de bénéficier d'une meilleure qualité de réception et d'écoute, sans le bruit de fond (souffle) et les coupures du signal, mais aussi la classification des chaînes par ordre alphabétique en vue de faciliter leur recherche.