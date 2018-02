Un robot qui séduit

Le produit fait son entrée sur les marchés internationaux et séduit déjà les consommateurs du Moyen-Orient et d'Afrique. Lancé au CES 2018, le robot CLOi de LG a été le moteur de la technologie de l'intelligence artificielle AI. Faisant sa première apparition au tout récent salon LG MEA Innofest de cette année, il a suscité un vif intérêt. LG Electronics a annoncé la création de la marque ThinQ pour identifier l'ensemble de ses appareils ménagers 2018, de l'électronique grand public et des services utilisant l'intelligence artificielle. Les produits et services LG ThinQ auront tous la capacité de communiquer entre eux, en utilisant une variété de technologies d'intelligence artificielle provenant d'autres partenaires, ainsi que la technologie d'IA de LG, DeepThinQ.