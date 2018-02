tem: tem pour trouver un chauffeur privé en Algérie

L'application de transport avec chauffeur tem: tem, basée sur le modèle américain Uber, est désormais présente à Alger et Oran, a annoncé l'entreprise dans un communiqué, cité par TSA. «Avec tem:tem, le chauffeur privé est disponible en un clic, le client peut réserver une course immédiatement à n'importe quel moment du jour ou de la nuit (service 24h/24 et 7J/7), pour lui-même ou pour un proche. Il peut ensuite suivre l'avancement de son chauffeur par GPS pour obtenir une estimation fiable en temps réel du temps d'attente», affirme la compagnie. Lancée en août 2017, tem:tem est la deuxième application de type Uber à être présente en Algérie en compagnie de l'application Yassir.