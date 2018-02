23 migrants meurent dans un accident de la route en Libye

23 migrants clandestins ont été tués dans un accident de la route en Libye, hier, et près de 80 autres ont été blessés, a-t-on appris de source militaire. Des Somaliens et des Erythréens qui se trouvaient à bord d'un camion constituent la plupart des victimes. L'accident s'est produit dans la ville de Bani Walid, au sud de Tripoli, localité devenue une sorte de carrefour où se rassemblent les migrants venus du Sahel en quête d'un passage au travers de la Méditerranée vers l'Italie. Ces derniers mois, la Libye a été confrontée à une polémique intense sur le sort des migrants dont certains auraient été vendus comme esclaves. Le gouvernement conduit par le Premier ministre Fayez al Serraj s'est efforcé de rapatrier par avion un grand nombre de réfugiés dans les camps autour de Tripoli et de Misrata, notamment.