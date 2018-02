La double voie entre l'aéroport de Annaba et Echatt fera beaucoup d'heureux

La double voie reliant l'aéroport Rabah-Bitat de Annaba et la bourgade d'Echatt va enfin faire l'objet de travaux de grande envergure. Cette double voie fermée à la circulation depuis plusieurs années suite à des affaissements et des défectuosités sur une longueur de 4 km va être réhabilitée pour un coût de 30 milliards de centimes. A l'abandon depuis de nombreuses années, elle accueillait les véhicules sur un seul axe, d'où des accidents dramatiques qui ont causé plusieurs morts. Les plus heureux vont être les habitants de l'agglomération ainsi que les familles qui se rendent en Tunisie ou dans le parc animalier de Braptia. Ce dernier connaît une grande affluence. Pour les usagers, cette initiative attendue depuis des décades constitue une agréable surprise qui n'a d'égale que l'impatience de retrouver une route enfin praticable à souhait.