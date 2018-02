Un nouveau data center pour les douanes

L'Agence de l'informatique des finances publiques du ministère des Finances et l'entreprise chinoise de solutions numériques Huawei ont signé un contrat de réalisation d'un nouveau data center pour les douanes algériennes. Ce data center entre dans le cadre de la mise en place du nouveau système d'information des douanes, décidée après des diagnostics de l'actuel Système d'information et de gestion automatisée de dédouanement (Sigad) mis en place en 1995. Il constituera le contenant devant recevoir les logiciels de gestion automatisée des douanes. Le data center des douanes sera renforcé en matière de transport des données et de connectique par une mise à niveau du réseau auprès des opérateurs nationaux et il est financé par le Fonds d'appropriation de l'utilisation et du développement des TIC (Faudtic) du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, sous la coupe de l'Agence de l'informatique des finances publiques du ministère des Finances.