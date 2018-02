Extension du métro d'Alger

Selon le P-DG de l'Entreprise du métro d'Alger, Omar Habdi, les chantiers des projets d'extension de la gare d'El Harrach vers la nouvelle aérogare internationale et Aïn Naâdja vers Baraki, confiés à l'entreprise publique Cosider vont bon train. Deux itinéraires d'un intérêt majeur. En effet, le premier va desservir l'un des plus grands centres urbains de la capitale, à savoir Bab Ezzouar ainsi que l'université du même nom, et le second vers une banlieue à très forte population. De ce fait, le schéma directeur pour le transport de masse par le métro de la capitale et sa proche banlieue est en voie de se concrétiser sur le terrain. Quant à la partie Ouest de la capitale, on parle d'un projet de ligne de métro entre la place des Martyrs et Chevalley (hauteur de la capitale). Projet qui semblerait soumis à réflexion. Et pourtant, cette partie Ouest connaît une forte population dont les besoins de transport sont de plus en plus pressants.