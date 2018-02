Ghardaïa a exporté pour plus de 28 millions d'euros

Les recettes drainées par les exportations des produits manufacturés par des entreprises de la wilaya de Ghardaïa, affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie du M'zab (Ccim, ont atteint en 2017) la somme de 28,6 millions d'euros, indique un bilan des services de la direction locale du commerce.

«Ce résultat illustre bien les performances enregistrées par les entreprises de Ghardaïa dans le marketing et leur participation aux différentes foires internationales, notamment en Europe et dans les pays africains, eu égard au climat de crise économique mondiale», explique le directeur de la Ccim. Ces exportations d'un tonnage estimé à plus de 168,43 tonnes ont porté sur différents articles, en particulier des produits de verrerie, de la toile et bâche, des produits de textile, des bouteilles en plastique, ainsi que des tapis et des dattes de qualité supérieure (Deglet-Nour).