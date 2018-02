Le surpâturage fait des ravages

Malgré son interdiction par les autorités, en prévoyant notamment des sanctions contre les contrevenants, le surpâturage existe encore dans le Parc national du Djurdjura. En effet, ce sont des centaines de tètes d'ovins qui y pâturent en toute liberté, et ce, à longueur d'année. Le surpâturage est toutefois, souligne-t-on, plus nocif en hiver. En l'absence d'herbe, les ovins se rabattent sur les plantes protégées et les cèdres de petite taille. Le cèdre qui est un arbre rare mérite selon les écologistes plus d'attention et de protection. Le Parc national du Djurdjura est pour rappel une réserve naturelle classée mondialement.