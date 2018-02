Un nouveau site pour les visas

Visas et Voyages-Algérie est un nouveau site de services et d'informations destiné aux Algériens envisageant un séjour à l'étranger et aux étrangers qui souhaitent se rendre en Algérie, rapporte TSA. Le site répertorie déjà plusieurs pays pour lesquels sont indiquées toutes les démarches à effectuer pour une demande de visa, en plus d'y faire figurer pour chacun d'eux la liste des ambassades et consulats. Il sera progressivement enrichi avec de nouvelles destinations. Les fiches pays sont réalisées à partir de sources officielles indiquées en bas de chaque présentation. Le site est accessible via le lien: https://www.visa-algerie.com