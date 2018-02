Une étude française lie plats industriels et risque de cancer

Une étude scientifique réalisée en France auprès de 105 000 personnes établit un lien entre consommation de plats préparés par l'industrie et risque de cancer. Selon l'AFP, l'enquête, appelée NutriNet-Santé, repose sur des questionnaires remplis sur Internet entre 2009 à 2017 par des participants dont l'âge médian approchait 43 ans.

Les chercheurs se sont intéressés aux «aliments ultratransformés», qui d'après eux «contiennent souvent des quantités plus élevées en lipides, lipides saturés, sucres et sels ajoutés, ainsi qu'une plus faible densité en fibres et vitamines». Les auteurs de l'enquête ont conclu, dans la revue médicale britannique BMJ (British Medical Journal), que «la consommation d'aliments ultratransformés a été associée avec un risque global plus élevé de cancer» (accru de 6 à 18%) «et de cancer du sein» (accru de 2 à 22%).