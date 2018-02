Immigration Canada: nouveaux assouplissements exceptionnels

La province canadienne du Manitoba a mis en place un nouveau programme d'immigration ciblant principalement les ressortissants marocains, algériens et tunisiens, selon Observalgérie. Ce programme comporte des mesures d'assouplissement exceptionnelles. Selon ce qu'a indiqué Radio Canada, la ville de Morden dans la province du Manitoba compte ainsi attirer le plus grand nombre possible d'immigrants, afin de couvrir son besoin en main-d'oeuvre. Pour ce faire, des assouplissements sur les conditions d'immigration dans cette ville ont été opérés. Ainsi, les candidats ont besoin de passer le test Ielts de la langue anglaise, et obtenir un niveau minimal de 5. Les catégories favorisées dans ce programme sont les ébénistes, les mécaniciens automobiles, les opérateurs de machines d'usines à coudre, les mécaniciens de véhicules lourds et les personnes travaillant dans le domaine de la fabrication en tous genres.