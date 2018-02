Jean-Louis Guigou: "l'Algérie sera un très grand pays"

L'Ipemed (l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen) a organisé son second petit-déjeuner de la Méditerranée et de l'Afrique baptisé: «L'Algérie de demain» à Paris. L'occasion, selon Alg24, pour le président-fondateur du think tank, Jean-Louis Guigou de livrer son analyse sur le potentiel colossal de l'Algérie. L'ancien haut fonctionnaire et économiste fonde son analyse sur les puissants atouts que possède l'Algérie, notamment la force de sa diaspora. Il va affirmer que «l'Algérie sera demain un très, très grand pays» ajoutant que «structurellement l'Algérie va être très puissante».