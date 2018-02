Kamel Alouani déshabille Al Jazeera et Al Magharibia

L'ancien présentateur vedette du journal télévisé de l'Entv, Kamel Alouani, aujourd'hui correspondant de la chaîne émiratie «Abu Dhabi» à Londres, a fait la Une des médias arabes cette semaine, pour avoir vigoureusement critiqué la chaîne quatarie Al Jazeera et sa consoeur algérienne Al Magharibia. Dans un entretien accordé à la revue Echourouk El Arabi, Kamel Alouani a en effet qualifié «Al Jazeera d'organe militaire et Al Magharibia d'une de ses filles», affirmant que cette dernière, «propriété d'un des enfants de l'ancien leader du FIS dissous Abassi Madani et financée par le Qatar, est liée au mouvement des Frères musulmans». Il s'est en sus interrogé sur les fréquentes interventions de responsables algériens sur cette chaîne qui renvoie «une image sombre de l'Algérie». L'ancienne figure de proue de la télévision algérienne a en outre révélé avoir refusé de rejoindre Al Jazeera en 1997, car, selon lui, «elle travaille contre les intérêts de notre pays et fait preuve d'un manque manifeste de professionnalisme», ajoutant qu'elle «a tenté d'exporter vers l'Algérie un projet rétrograde».