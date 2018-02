L'usine Mercedes de Tiaret certifiée ISO TS 16949

La société algérienne de production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB) a obtenu la certification ISO TS 16949 attribué par SGS; la première entreprise algérienne a avoir obtenu cette certification. La norme ISO/TS 16949:2009 (autrefois connue sous le nom ISO/TS 16949:2002) est une norme internationale élaborée par l'International Automotive Task Force (Iatf), un organisme regroupant certains chefs de file du secteur de la fabrication et des organisations commerciales. Cette norme définit les exigences en matière de système de management de la qualité pour la conception, le développement, la production et, le cas échéant, l'utilisation, et les prestations de service associées aux produits du secteur automobile.