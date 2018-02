Une application pour trouver un chauffeur, avec un petit plus

Avec tem:tem, le chauffeur privé est disponible en un clic, le client peut réserver une course immédiatement à n'importe quel moment du jour ou de la nuit (service client disponible 24h/24 et 7J/7), pour lui-même ou pour un proche. Il peut aussi réserver une course à l'avance. Il peut ensuite suivre l'avancement de son chauffeur par GPS pour obtenir une estimation fiable en temps réel du temps d'attente. Chaque client recevra automatiquement par email sa facture juste après sa course, notamment pour se faire rembourser ses frais professionnels. Les entreprises peuvent également souscrire à un abonnement pour une facturation digitale avec un paiement en fin de mois. Terminé les bons que les comptables ne peuvent pas compter en charge! De plus, tem:tem propose les trajets interwilayas aux départs d'Alger et Oran! Une palette de service assez complète. Espérons que la concurrence fera baisser les prix.