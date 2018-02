Annaba encense ses martyrs

C'était la fête hier à l'ex-cinéma «Pax», baptisé au nom du chahid Ahmed Maouche, à l'occasion de la commémoration des Martyrs de la Révolution. La journée du 17 a été marquée par des expositions de photos de moudjahidine et de chouhada de la ville de Annaba et de sa région. Des chants, des danses, des opérettes et des récitals de poésie étaient au programme. Les élèves de l'Ecole de musique et de danses classiques et d'art dramatique «Hasssen El Annabi» ont tout particulièrement charmé le public qui a, en outre, été convié à la présentation d'une opérette intitulée «Chahid Amar». Elle a été interprétée par les enfants du centre culturel Hachemi Smaïn.

Le feu d'artifice aura été le chant «El Ghadheb Essataa» en hommage aux chouhada de la Palestine occupée, une chanson qui fut estampillée par la diva de la chanson libanaise Fayrouz. Un concours ayant pour thème la révolution a permis aux jeunes d'affirmer leurs connaissances puis la fête a été clôturée par la remise de cadeaux aux lauréats.