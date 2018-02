Les Saoudiennes peuvent désormais créer leurs propres entreprises

Les Saoudiennes sont désormais autorisées à créer leurs propres entreprises sans le consentement d'un tuteur, a annoncé le gouvernement. Les Saoudiennes étaient tenues de présenter une preuve de permission d'un tuteur - l'époux, le père ou le frère- pour pouvoir engager des procédures administratives. Mais, depuis un an, une série de réformes ont été engagées par le prince héritier Mohamed Ben Salmane, pour stimuler la participation des femmes à la vie publique. L'objectif est de faire passer la force de travail féminine de 22% à plus de 30% d'ici 2030. Le 12 février, le parquet de Riyadh a annoncé son intention de recruter des femmes. Le service des passeports a déclaré avoir reçu 107 000 candidatures pour 140 postes vacants. En 2017, le royaume a autorisé les femmes à conduire à compter de juin 2018. Et elles sont, pour la première fois, entrées dans des stades de football en janvier.