Les hôtels d'Oran vont faire du recyclage de déchets

Une première expérience de tri sélectif des déchets a été lancée à travers plus de 20 établissements hôteliers de la wilaya d'Oran, selon la direction du tourisme et de l'artisanat dans cette wilaya. Une vingtaine d'hôtels, classés de trois à cinq étoiles, ont pris part à cette expérience, première du genre entrant «dans le cadre du tourisme durable». Cette initiative visera par la suite tous les établissements hôteliers, les complexes touristiques et les restaurants classés, en vertu d'un accord signé entre la direction du tourisme et l'artisanat et l'Entreprise de gestion des centres d'enfouissement technique (Epic CET). Ce programme permettra d'accroître les opportunités d'investissement au profit des jeunes. La valorisation de la récupération et du recyclage des déchets, dont le papier, le carton et le verre, permettra d'engranger des revenus supplémentaires et de contribuer à la propreté de l'environnement.