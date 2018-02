SpaceX veut offrir le très haut débit à toute la planète

L'agence spatiale privée américaine SpaceX du milliardaire Elon Musk a mis en orbite ce week-end deux prototypes de satellites baptisés Microsat 2a et 2b en vue d'une constellation de 4400 satellites, dans le but d'offrir un accès Internet à très haut débit partout dans le monde. Le lancement de ces deux satellites de taille modeste (400 kg chacun) a été effectué en marge de celui du satellite espagnol Paz. L'idée d'Elon Musk, avec cette constellation de satellites, est de proposer l'Internet à très haut débit sur l'ensemble de la planète, d'une capacité de 1 gigabit par seconde et par utilisateur. Cela équivaut à 300 fois le débit de la connexion fournie par Algérie télécom. Les constellations de satellites fonctionnent à une altitude de 1 000 km contre 36 000 km pour les satellites tel Alcomsat. Leur très grand nombre (SpaceX prévoit 4425 satellites) permet d'augmenter la quantité de données transférées et leur orbite basse réduit le temps de latence, avec 25 ms contre plus de 500 ms pour le satellite géostationnaire.