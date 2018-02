Gérard Depardieu veut s'installer en Algérie

Le 13 février dernier, Gérard Depardieu avait tenu des propos polémiques sur les Algériens qui résident à Marseille dans l'émission Quotidien. «Les Algériens qui vivent à Marseille ne pourraient pas se comporter comme ils se comportent à Marseille en Algérie», avait-il déclaré. Dans une interview accordée à La Provence, à l'occasion de la présentation de la deuxième saison de la série Marseille, le comédien est revenu sur ses propos, et a confié qu'il allait prochainement s'installer à Alger, selon le site belge Soirmag. «Cela a peut-être été mal compris. Je vais bientôt habiter en Algérie, comme Éric Cantona d'ailleurs, qui habite à Oran. J'ai choisi Alger. C'est un pays splendide. Ce que j'ai voulu dire, c'est que les Algériens de Marseille n'oseraient pas dire le quart de ce qu'ils disent, en Algérie. Le sens du respect se perd. Il est beaucoup plus marqué là-bas. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Algérie. C'est un peuple d'une grande intelligence qui a été bousculé par une armée d'analphabètes en 1830.»