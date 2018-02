Les Egyptiens réservent un accueil chaleureux à Djamila Bouhired

Annoncée comme invité d'honneur du Festival du cinéma de la femme d'Assouan, Djamila Bouhired, l'Héroïne, par excellence pour les Égyptiens, a eu un accueil exceptionnel, qualifié de quasi royal par les médias égyptiens, rapporte le Huffpost. Reçue avec les honneurs à l'aéroport international du Caire avant d'être honorée par la présidente du Conseil de la femme égyptienne Maya Morsi et la ministre égyptienne de la Culture Ines Abd Al Dayem, Djamila Bouhired a découvert, avec un peu de surprise, la place qu'elle occupait encore dans les mémoires et les coeurs des Égyptiens. «Djamila Bouhired est plus grande que tous les mots qu'on peut utiliser pour parler de sa personne, elle nous a appris le sens de la résistance, le sens du courage et le sens de le rectitude», a soutenu Maya Morsi, la présidente du Conseil de la femme. «Son nom est synonyme du sacrifice suprême. Elle est la représentante vivante du million et demi million de martyrs algériens morts pour que l'Algérie recouvre son indépendance.»