Plus de 200 mosquées britanniques ouvrent leurs portes au public

Plus de 200 mosquées britanniques ont ouvert leurs portes au public pour envoyer un message fort sur la tolérance et rapprocher les différentes communautés, dans le cadre de la journée Visit My Mosque (visitez ma mosquée), organisée pour la quatrième année consécutive. Le secrétaire général du Conseil des musulmans britanniques (MCB) qui a organisé l'événement, Harun Khan, a déclaré que «la communauté musulmane qui est la cible des médias, notamment avec les attentats, a grand besoin de montrer une image loin des clichés véhiculés par la presse et démasquer les préjugés». Pour rappel, un attentat a ciblé des fidèles en juin dernier lors d'une soirée du mois sacré du Ramadhan juste devant la mosquée de Finsbury Park, au nord-est de Londres. Une personne est décédée et une dizaine d'autres ont été blessées lorsqu'un camion a foncé sur les fidèles qui venaient de finir leurs «tarawih» (prières).