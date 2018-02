Attention au jus de fruits!

Le fait de boire à jeun des jus de fruits peut avoir un impact négatif sur la microflore intestinale, estiment les chercheurs du «Lewis-Sigler Institute of Integrative Genomics». Une équipe de scientifiques s'est fixée pour objectif d'étudier l'impact du jus de fruits sur l'organisme humain. A ces fins, ils ont donné à boire du jus de fruits à des souris de laboratoire lorsqu'elles étaient à jeun, relate la revue Cell Metabolism. Suite à leurs recherches, les scientifiques sont parvenus à constater que l'intestin grêle des rongeurs ne pouvait pas assimiler à jeun le fructose des jus, qui se dirigeait alors directement vers le colon et nuisait considérablement à sa microflore. Cela vaut aussi bien pour les jus en bouteille que pour les jus fraîchement pressés. En outre, les chercheurs indiquent que 90% du fructose est assimilé par les parois de l'intestin grêle. Ainsi, ils recommandent de consommer du jus en petites quantités et seulement après le repas afin d'empêcher une surcharge de l'appareil digestif et ne pas nuire à la microflore intestinale.