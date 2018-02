Des courses de taxis à 1 DA à Alger et Oran

Tem:tem, nouvelle application proposant un nouveau service de transport de personnes lancé en 2017, lance une offre commerciale très agressive avec les courses à 1 DA pour les 500 premiers clients jusqu'à dimanche 25 février à Alger et Oran. Ainsi, pour la première fois en Algérie, tem:tem a décidé de proposer à tous de se rendre à l'aéroport d'Alger ou d'Oran pour 1 DA au lieu de 800 DA! Du jeudi 22 février à 12h au dimanche 25 février à 12h, toutes les courses entre Alger et l'aéroport d'Alger, ainsi que toutes les courses entre Oran et l'aéroport d'Oran, seront proposées pour 1 DA pour les 500 premiers clients. Cette opération spéciale, à durée limitée, permettra à chacun de tester l'application, en particulier ses fonctionnalités spécialement dédiées aux voyageurs: accueil à l'aéroport, réservation des courses à l'avance. Il est par ailleurs recommandé de réserver sa course à l'avance pour bénéficier de l'offre limitée aux 500 premiers clients.