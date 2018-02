Macir Vie parraine les start-up algériennes

La compagnie d'assurance Macir Vie a annoncé dans un communiqué publié ce mardi son entrée dans le capital de quatre start-up algériennes. Les quatre entreprises en question sont la marque Nkheyar, comparateur de forfaits mobiles sur Internet; Mamps Bros, entreprise spécialisée dans le-commerce via sa plateforme Batolis; la société Turing Innovation Technology, propriétaire de la marque Nbatou, offrant des solutions d'hébergement chez l'habitant en Algérie; et enfin la société LCS propriétaire de hafalatt, site Internet de réservation de salles des fêtes. «Nous croyons fermement à l'apport des nouvelles technologies dans notre économie en général et sur le marché des assurances dommages et vie en particulier, pour ce faire nous sommes déterminés à intervenir en tant qu'opérateur majeur dans ce domaine», affirme le P-DG de Macir Vie, Hakim Soufi.