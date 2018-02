Une base de données pour les femmes victimes de violence

Une base de données exclusivement destinées aux femmes victimes de violence a été enfin lancée. Cet espace numérique permettra de définir de façon précise le nombre de femmes qui ont fait l'objet de violences de toute sorte. Son but consiste à mettre en place les mécanismes adaptés dans le but de lutter contre ce type de violence. Une façon d'endiguer petit à petit le phénomène qui touche nombre de femmes qui souffrent en silence. Le lancement de cette plateforme est le fruit de l'initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Elle rentre dans le cadre de la concrétisation du programme de l'égalité des sexes, en collaboration avec les Nations unies.