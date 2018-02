Jean-Marie Le Pen n'en démord pas, la torture était une arme

Le fondateur du Front national a publié le premier tome de ses mémoires, «Fils de la nation» dans lequel il évoque Pétain, sa fille Marine Le Pen, dirigeante du FN, mais aussi la guerre d'Algérie. Jean-Marie Le Pen justifie avec constance, une nouvelle fois, la torture. «L'armée française a bien pratiqué la question pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle y employa furent les moins violents possible. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche à l'intégrité physique.» Et il pense se dédouaner en affirmant: «Il est plus que ridicule, il est pervers, il est profondément immoral, de jeter l'opprobre sur des hommes qui ont le courage d'utiliser sur ordre, pour obtenir le renseignement qui sauvera des civils, des méthodes brutales qui leur pèsent, qui leur coûtent.»