L'intelligence artificielle risque-t-elle de tomber dans de mauvaises mains?

Des experts internationaux sonnent l'alarme sur les risques d'une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle par «des États voyous, des criminels, des terroristes», dans un rapport publié hier. Selon eux, dans les 10 prochaines années, l'efficacité croissante de l'IA risque de renforcer la cybercriminalité, mais aussi de conduire à des utilisations de drones ou de robots à des fins terroristes. Elle est aussi susceptible de faciliter la manipulation d'élections via les réseaux sociaux grâce à des comptes automatisés (bots). Ce rapport de 100 pages a été rédigé par 26 experts spécialistes en intelligence artificielle (IA), cybersécurité et robotique. Ils appartiennent à des universités (Cambridge, Oxford, Yale, Stanford) et à des organisations non gouvernementales (OpenAI, Center for a New American Security, Electronic Frontier Foundation). Ces experts appellent les gouvernements et les différents acteurs concernés à mettre en place des parades pour limiter les menaces potentielles liées à l'intelligence artificielle. Un appel dont n'est pas exempte une certaine arrière-pensée, eu égard aux approches strictement occidentales.