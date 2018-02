Le kit "déontologique" du parfait policier

La direction générale de la Sûreté nationale entend donner, des fonctionnaires de police, une image positive au sein de la société. Ainsi, nos policiers vont devoir se soumettre à une nouvelle ligne de conduite dictée par un Code de déontologie policière. Par arrêté signé le 12 décembre 2017 par le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, et paru au Journal officiel n°8, un Code de déontologie policière a été fixé. Ce Code touche notamment aux principes et valeurs de la déontologie policière, exercice des missions de police dans le cadre du respect des droits de l'homme, ainsi que les obligations professionnelles du fonctionnaire de police.

De ce fait, nos policiers n'ont désormais plus le droit de surfer sur Internet et plus spécifiquement Facebook pendant leur service. Cela en plus des obligations plus, classiques, comme l'interdiction de fumer. Cela vaut pour les policières qui, en plus, sont appelées à veiller à ne pas abuser de maquillage...