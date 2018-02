Un sans-abri donne des pièces à un chanteur de rue

Cela s'est passé à Alger-Centre, où, un chanteur de rue enchante la petite avenue souvent encombrée et angoissée de la Fac centrale. Dans une vidéo postée le 20 février dernier sur Facebook, l'on voit un sans-abri, qui s'installe dans cette rue, faire don de quelques pièces de monnaie, qu'il a certainement gagnées de mendicité, à Aâmi Mohamed. «Après avoir compté ses quelques pièces, entre une baguette de pain et l'hommage à l'Art, ce SDF (sans-abri) d'Alger a vite fait son choix. La générosité des plus démunis», a écrit l'internaute Hamid Ould Hocine qui a partagé la vidéo sur Facebook.