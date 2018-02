Feu Houari Boumediene aura son stade en Palestine

La ville d'Al khalil, au sud de la Palestine, a décidé de baptiser son stade au nom du défunt président de la République Houari Boumediene. Selon le site Sabq Press, cette décision, a été prise pour affermir encore plus les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples. Les relations étroites et séculaires entre l'Algérie et la Palestine ne sont plus à démontrer. Il suffit de rappeler que l'Algérie a été le premier pays à abriter le bureau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1988 et que la proclamation de l'Etat palestinien a eu lieu depuis Alger. L'Algérie exprime un soutien indéfectible au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits inaliénables.