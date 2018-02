Le site iMadrassa gratuit pendant la grève des enseignants

iMadrassa.com et l'Association nationale des parents d'élèves (Anpe) décident de proposer le site de soutien scolaire iMadrassa.com gratuitement pour tous les élèves pendant la grève des enseignants. Les élèves pourront ainsi avoir accès aux contenus prévus dans le programme officiel, y compris s'ils n'ont pas l'opportunité de suivre les cours en salle de classe. Cette mesure exceptionnelle reflète l'engagement d'iMadrassa et de l'Anpe en faveur de l'accès à l'éducation pour tous. Lien pour consulter le catalogue et commencer à réviser: www.imadrassa.com/catalogue