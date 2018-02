Pour cause d'élagage d'arbres: circulation routière au ralenti

Dans de nombreuses communes de la capitale l'opération d'élagage des arbres qui ornent les artères principales a débuté. Une action certes utile, mais qui n'en demeure pas point irréfléchie dans la manière de procéder. N'a-t-on pas assisté en effet, à des opérations qui ont créé de toutes pièces des goulots d'étranglement de la circulation alors qu'il aurait mieux fallu agir à des heures où la circulation est moins intense? C'est à croire que les services chargés de l'élagage des arbres d'ornement de la voie urbaine sont beaucoup plus intéressés de finir au plus vite cette besogne. La logique aurait voulu que la coupe et le ramassage des branchettes soient menés de concert. Faut-il encore souligner que parfois les feuillages ne sont pas de sitôt prélevés donnant ainsi l'impression que cela demande aux communes une forte mobilisation de personnel et de camion à bennes alors que c'est tout à fait le contraire?