Une vedette de télé-réalité fait chuter les cours de Snaptchat

Un tweet et tout peut s'écrouler, semble-t-il.

La vedette américaine de télé-réalité Kylie Jenner a fait trembler la Bourse mercredi en postant sur le réseau social un message qui a eu des conséquences pour Snap Inc., la maison-mère de Snapchat: «Est-ce que quelqu'un d'autre n'ouvre plus Snapchat? Ou c'est juste moi... euh, c'est tellement triste.» Dans la foulée de ce tweet, la valeur du titre a chuté de plus de 6%, équivalent à une perte de 1,3 milliard de dollars en valeur boursière. Pourquoi cette extrême sensibilité? Elle est due au fait que Kylie Jenner, demi-soeur de Kim Kardashian, est suivie par plus de 24,5 millions de personnes sur Twitter, où elle a posté le message. C'est une «influenceuse», un leader d'opinion à l'ère des réseaux en forte concurrence les uns avec les autres, du fait de «business model» insuffisamment éprouvés. A l'exception des géants Facebook et Google, les réseaux sont soumis à cette volatilité du fait de modèles économiques encore instables.