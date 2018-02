Au Maghreb, le trafic sur Internet gagne en mobilité

La mobilité gagne du terrain au Maghreb. En moyenne, 54% des internautes maghrébins se connectent à partir d'un terminal mobile. Dernier pays de la région à lancer la 3G et la 4G, ce taux est plus faible en Algérie. C'est en Tunisie que le taux de pénétration de l'Internet est le plus important, selon les données du rapport «Digital 2018». Avec près de 8 millions d'usagers, le taux de pénétration en Tunisie est de 68%, soit le plus haut au Maghreb. Selon le rapport «Digital 2018» de «We Are Social» et «Hootsuite», c'est aussi en Tunisie que le taux d'usage de l'Internet mobile est le plus important, avec 7,01 millions d'internautes mobiles, soit 60% de la population. Au Maroc, le nombre d'internautes est de 56%, soit environ 20,3 millions d'internautes mobiles. En Algérie, où l'Internet mobile n'a fait son entrée qu'en décembre 2013, le taux a fait un bon extraordinaire. Ainsi, le nombre des usagers d'Internet est de 21 millions, soit 50% de la population. Celui des internautes mobiles est de 19 millions en Algérie, soit un taux de pénétration de 46% car le trafic reste dominé par les connexions via laptops et ordinateurs.