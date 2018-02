Des stations de péage sur la partie Ouest de l'autoroute dès octobre

Des stations de péage situées sur le tronçon Ouest de l'autoroute Est-Ouest seront réceptionnées fin octobre prochain, a-t-on appris à l'occasion de la visite du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène dans la wilaya de Mascara. Les responsables de la direction régionale de l'Agence nationale des autoroutes d'Oran ont indiqué que le taux d'avancement des travaux a atteint 61% au niveau des 15 stations et du siège de la direction d'exploitation régionale de ces stations et devront être achevés fin octobre prochain, suivant un calendrier en cours d'exécution par une société étrangère chargée du projet. En inspectant le projet de réalisation du siège de la direction régionale ouest d'exploitation des stations de péage et la station de péage sur l'échangeur de Sig situés dans la commune de Ras El Aïn Amirouche sur l'autoroute Est-Ouest, Zalène a pressé l'entreprise en charge des travaux de redoubler d'efforts et de renforcer les chantiers en moyens humains et matériels pour éviter tout retard afin de réceptionner le projet dans les délais impartis.