Des touristes chinois et russes en Algérie

Une convention entre l'Algérie et la Chine sera prochainement signée pour faciliter l'octroi de visas aux touristes chinois, a indiqué jeudi dernier le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri. Il s'agit d'une convention visant à faciliter les procédures pour l'obtention de visas touristiques aux Chinois qui veulent visiter l'Algérie dans le cadre des voyages organisés par les agences de voyages, a-t-il précisé en marge de l'ouverture de la 9ème édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports et de l'équipement hôtelier (Siaha). «Les grandes lignes de la convention ont été arrêtées alors que la signature est prévue en Algérie avant la fin du premier trimestre de cette année.» Le ministère de tutelle compte, par ailleurs, multiplier cette mesure pour toucher d'autres marchés touristiques potentiels, notamment des pays avec lesquels l'Algérie entretient des relations de coopération, comme la Russie et les pays de l'Europe orientale.