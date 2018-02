La Ligue arabe condamne fermement le transfert de l'ambassade US à El Qods

La Ligue arabe a condamné fermement samedi dernier la décision du président Donald Trump de transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à El Qods à la mi-mai. «La décision des Etats-Unis est un nouveau et dangereux épisode d'une série de provocations et de décisions erronées qui ont été prises par l'administration américaine depuis la fin de décembre dernier», a indiqué le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, dans un communiqué. Le Département d'Etat américain a annoncé vendredi dernier la décision de transférer en mai l'ambassade américaine de Tel-Aviv à la ville sainte d'Al Qods, considérée comme capitale d'Israël par Donald Trump. «Cette décision va mettre fin au dernier espoir de paix et de coexistence entre les Palestiniens et les Israéliens», a indiqué le secrétaire général. «Les Etats arabes sont déterminés à faire face à toutes les répercussions négatives de cette décision et travailler pour s'assurer qu'aucun pays ne répète cette décision à l'avenir, de sorte que les Etats-Unis restent isolés et inefficaces», a souligné le chef de la Ligue arabe.