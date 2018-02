Le système des services électroniques de l'éducation opérationnel

Une bonne nouvelle pour les personnels et les élèves du secteur de l'éducation, après ces derniers mois d'agitation et de surenchères pseudo syndicales. L'exploitation expérimentale du système des services électroniques pour le secteur de l'éducation sera lancé à partir de dimanche, a annoncé samedi dernier la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, sur sa page Facebook. Le système comprend l'extraction de l'ensemble des services de chaque employé travaillant dans le secteur, le formulaire d'information pour les élèves, le certificat scolaire et l'impression du manuel des établissements d'enseignement, a précisé la ministre.