Tassili Airlines ouvrira cet été la liaison Oran-Strasbourg-Oran

Les contraintes des voyageurs entre la France et l'Algérie, particulièrement sur certaines dessertes, seront allégées cet été. La compagnie aérienne Tassili Airlines lancera, dès le début de l'été prochain, une nouvelle desserte entre Oran et Strasbourg. Cette nouvelle desserte sera opérationnelle à compter du 5 juillet prochain, a-t-on indiqué, en marge de la 9ème édition du Salon international du tourisme, des voyages, du transport et de l'équipement hôtelier (Siaha), qui se tient au Centre des conventions d'Oran. Il s'agit de l'extension du réseau de transport régulier international de la compagnie aérienne par la mise en place de cette nouvelle liaison Strasbourg-Oran-Strasbourg. Cette liaison aérienne sera une extension de la ligne Alger-Strasbourg-Alger et sera assurée chaque jeudi par des appareils de type Boeing 737.800NG. Une tarification spéciale de lancement sera proposée pour cette ligne soit à partir de 33.300 DA l'aller-retour.